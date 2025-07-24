Borsa günün ilk yarısında yükseldi (24 Temmuz 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,8 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.636,78 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 45 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 1,31 ile taş toprak, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,63 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu haber akışıyla pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde genele yayılan alımların etkisiyle pozitif seyretti.

Günün ikinci yarısında gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile TCMB faiz kararında olacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.

Analistler, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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