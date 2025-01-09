Borsa günün ilk yarısında yükseldi (9 Ocak 2024)

Dün günü 9.890,76 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 41,87 puan ve yüzde 0,42 yükselişle 9.932,63 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,78 puan artışla 9.925,54 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.899,27, en yüksek 9.967,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,65, mali endeks yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 1,10 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,02 azaldı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı değer kazanırken, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Turkcell, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Akbank oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 665 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi yüzde 39,96, seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0310, sterlin/dolar paritesi 1,2280 ve dolar/yen paritesi 158,10 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3580 liradan, avro 36,5400 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 665 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 düşüşle 75,9 dolardan işlem görüyor.



Borsa güne nasıl başladı? (9 Ocak 2025)