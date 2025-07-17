Borsa günün ilk yarısında yükseldi! İşte kazandıran ve kaybettiren sektörler? (17 Temmuz 2025)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,38 puan ve yüzde 0,74 artışla 10.196,90 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 38,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi ise yüzde 0,76 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü değer kazanırken en çok kazanan yüzde 1,94 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Avrupa borsalarındaki olumlu seyre paralel genele yayılan alımlarla 10.261,57 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 170,3 milyar dolar olurken, Konut Fiyat Endeksi (KFE) haziranda aylık bazda yüzde 2, yıllık yüzde 32,8 arttı.

Analistler günün geri kalanında ABD'de açıklanacak perakende satış verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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