Borsa günün ilk yarısında yüzde 2,27 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,27 değer kazanarak 7.881,17 puana çıktı.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında yüzde 2,27 değer kazandı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 175,18 puan artışla 7.881,17 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 42,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,13 ve holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,97 ile metal eşya makine, tek gerileyen ise yüzde 0,99 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları başta olmak üzere Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini aktaran analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.880 seviyesinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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