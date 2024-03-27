Borsa günün ilk yarsında yükseldi

Kaynak: Finansgündem
Borsa günün ilk yarsında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 8.821,45 seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,07 puan yükseldi. Dün 8.807,38 düzeyinden kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,63 puan ve yüzde 0,30 artışla 8.834,01 seviyesinden başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.749,00 puanı, en yüksek 8.851,21 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51 düşerken hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,61 değerlendi.

BİST 100 TSİ 14.15'te 8.848 seviyesinde bulunuyor.

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