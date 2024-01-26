Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,48 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 8.191,37 seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,26 artış gösterdi.

En fazla kazandıran yüzde 0,78 ile gıda içecek sektörü olurken, spor ise yüzde 0,06 ile spor tek kaybettiren sektör oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer artışıyla 8.169,89 seviyeden tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarından alınan sinyallerin ardından karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Diğer yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti. TCMB'den yapılan duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadelerini kullandı.