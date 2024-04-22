Borsa haftaya yükselişle başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,04 yükselişle 9.794,74 puandan başladı.

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 101,28 puan ve yüzde 1,04 değer kazanarak 9.794,74 puandan yeni haftay giriş yaptı.

Hem bankacılık hem de holding endeksi artış gösterirken, en çok kazandıran yüzde 1,98 artışla taş toprak oldu.Te kaybettiren ise menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul cuma günü alıcılı bir seyir izlemişti. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 1,77 değer kazancıyla 9.693,46 puandan tamamlamıştı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleriyle ilgili belirsizliklere dikkat çeken analistler, bu hafta yoğun veri gündemine odaklandı.

Yatırımcıların odağında bu hafta TCMB'nin faiz kararı var. Ekonomistlerin faiz beklenti anketine göre TCMB bu sefer politika faizine artışına gitmeyecek, yüzde 50'de sabit tutacak

Analistlerin bugünkü gündemi, yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri var. Analistler, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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