Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta, önceki kapanışa göre 46,60 puanlık ve yüzde 0,47 oranındaki artışla endeks 9.879,82 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile turizm olurken, tek düşüş gösteren sektör yüzde 0,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen Perşembe günü yükseliş trendi gösteren BIST 100 endeksi, günü %0,78 artışla 9.833,22 puandan kapattı. Analistler, küresel piyasalarda dikkatlerin ABD'deki istihdam raporu gibi yoğun makroekonomik verilerde olduğunu belirterek, haftaya temkinli bir başlangıç yapıldığını vurguladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren kademeli olarak gevşetmesi beklenirken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü konusunda belirsizlik devam ediyor.

Bugün yurt içinde dikkatler ikinci çeyrek büyüme verilerine odaklandı. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3 oranında arttığını öngörüyor. 2024 yılı için ise ekonomistlerin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 seviyesinde bulunuyor.

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Bugün, Türkiye’de büyüme verilerinin yanı sıra imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek. Globalde ise çeşitli ülkelerden gelen imalat sanayi PMI verileri izlenecek. Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerini direnç, 9.750 ve 9.600 puanı ise destek noktaları olarak belirtiyor.