Borsa ilk yarıda geriledi: BIST 100 endeksi düşüşte

Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa kıyasla 15,58 puanlık bir azalma yaşandı. Toplam işlem hacmi ise 30 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel bazda bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 oranında artış gösterdi. Madencilik sektörü yüzde 3,29'luk kazançla en çok değer kazanan sektör olurken, spor sektörü yüzde 3,19'luk kayıpla en çok gerileyen sektör oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer büyük merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli bir başlangıç yapıldı. Türkiye'de ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak New York Fed imalat sanayi endeksine dikkat çekerken, BIST 100 endeksi için teknik olarak 9.550 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin ise direnç noktaları olduğunu belirtiyor.