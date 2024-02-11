Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde. Rekor üstüne rekor kırdı

Dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirimlerine başlayacağı tarihlere ilişkin tahminler günden güne ertelense de pay piyasalarında genel anlamda pozitif bir görüntü gözlemleniyor.

Analistler, söz konusu gelişmelerden Türkiye'nin önemli oranda faydalandığını vurgulayarak, küresel piyasalarda Türk lirası varlıklara olan ilginin gittikçe artış gösterdiğini ve bu durumun varlıkların performansı üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistikleri verileri incelendiğinde, yurt dışında yerleşik kişiler son 4 haftada 498,4 milyon dolarlık net hisse senedi ve 319 milyon dolarlık da Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldığı görülüyor.

Yabancı yatırım kuruluşlarının Türk varlıklarına yönelik olumlu raporlarının da devam ettiğini kaydeden analistler, geçen yılki seçimlerden sonra başlayan normalleşme sürecinde ekonomi yönetiminin attığı adımların Türk lirası varlıklara olan risk iştahını beslediğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana yüzde 21,1 getiri ile dünyanın önemli endekslerini geride bıraktı. En yakın takipçisi olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 10,3 artış gösterdi.

BORSADA DOLAR BAZLI YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

BIST 100 endeksi dolar bazlı 294,5 puana yükselerek 16 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.

BIST 100 endeksi cuma günü 9.045,97 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar bazlı bakıldığında, endeks yüzde 16,2 artışla 294,5 puana ulaşarak 16 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Bu yıl BIST 100 endeksinde günlük ortalama 97,9 milyar liralık işlem hacmi oluşurken, endeksin en çok işlem hacmine 133,6 milyar lira ile 7 Şubat'ta ulaştığı gözlemlendi.

Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, 2024 başından bu yana tüm sektörlerin kazandırdığı dikkat çekerken, ilk sırada yüzde 56,6 ile bilişim yer aldı. Onu yüzde 35,5 ile turizm ve yüzde 29,7 ile elektrik izlerken, bankacılık endeksi bu dönemde yüzde 12,5 ve holding endeksi yüzde 27,1 değer kazandığı gözlemlendi.

Hisse bazlı ise sene başından bu yana BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaparken, 3'ünün ise gerilemesi dikkat çekti.

YATIRIMCISINI SEVİNDİREN ŞİRKETLER

Bu yıl yatırımcısını en çok sevindiren ilk üç şirketin hisseleri sıralaması ise şöyle sıralandı:

- Yüzde 76,5 artışla Vestel Elektronik

- Yüzde 66,4 değer kazancıyla Akfen Yenilenebilir Enerji

Yüzde 56 yükselişle SDT Uzay ve Savunma

Bu süreçte BIST 100 endeksine dahil olup da gerileyen üç hisse ise sırasıyla:

Yüzde 25,4 azalışla Qua Granite

Yüzde 9,2 değer kaybıyla Hektaş

Yüzde 4,5 düşüşle Aksa Akrilik oldu.

YATIRIMCI SAYISI 7,2 MİLYONA YÜKSELDİ

Öte yandan, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından açıklanan verilere göre, 9 Şubattan itibaren pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 7,2 milyon oldu. Pay senedi piyasa değeri de 11,9 trilyon Türk lirasına çıkarak rekor kırdı.

MKK tarafından risk iştahını ölçmek için oluşturulan Risk Eğilim Endeksi (REKS) incelendiğinde ise 2 Şubat itibarıyla yabancı yatırımcıların risk iştahı 64,3 ve yerli yatırımcıların risk iştahı 63,1 seviyesinde olurken, tüm yatırımcıların risk iştahı 56,3 oldu.

REKS'in 50 seviyesinin üzerinde olması risk iştahının fazla olduğuna işaret ediyor, bu seviyenin altı risk iştahının düşük seyrettiği şeklinde değerlendiriliyor.