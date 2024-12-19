Borsa İstanbul günü nasıl kapattı? (19 Aralık 2024)

BIST 100 endeksi, güne 64,46 puan ve yüzde 0,65 azalışla 9.851,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.754,43 puanı, en yüksek 9.897,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,52 azalışla 9.765,12 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,78, hizmetler endeksi yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 174,94 puan ve yüzde 1,61 kayıpla 10.670,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 591 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 591 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 2 milyon 991 bin lira oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,9822 lira, satışta 35,1224 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,9285 lira, satışta 35,0684 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 157,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 73 dolardan işlem görüyor.

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