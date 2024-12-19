Borsada kazandıran hisseler sıralandı! Bu yıl bunlara yatırım yapan köşeyi döndü

Türkiye'de yılbaşından bu yana en çok kazandıran hisseler belli oldu. O hisselerin başında TAV Havalimanları geliyor. Şirket, 28,9 milyar TL nakit değeri ve 1,07 cari oranıyla yıl başından bu yana %171,16 prim yaptı. Hisse, bu süreçte yatırımcısına en fazla kazandıran oldu.

Ekonomim'den Zeynep Aktaş'ın yazısına göre, ENKA İnşaat ise 108,8 milyar TL nakit değeriyle dikkat çekiyor. Şirket, 2.86 cari oranı ve %68,59 getiri oranıyla güçlü bir performans sergiledi. Türk Telekom %93,10, Anadolu Grubu Holding %86,75, Turkcell ise %76,10 getiriyle yatırımcıların ilgi alanında kalmayı sürdürüyor. BİM Mağazacılık %74,44 getiriyle güçlü büyümesini devam ettirirken, Pegasus 55,4 milyar TL nakit değer ve %69,69 getiri oranıyla endekste önemli bir yer tutuyor.

DÖVİZ VE PETROLDE DALGALI SEYİR İZLENDİ

Son haftalarda döviz piyasalarında hareketlilik gözleniyor. Dolar/TL 35 seviyesine yaklaşırken, Euro/ TL yatay seyrini koruyor. Petrol piyasasında da Brent tipi petrolün varil fiyatı 70-75 dolar bandında dalgalı bir görünüm sergiliyor. Borsa İstanbul’da endekste ağırlığı en yüksek 7 hisse piyasanın lokomotifi olmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları %7,35 ile lider konumda. Onu BİM Mağazacılık %6,76 ve Akbank %6,06 ağırlıkla takip ediyor. Koç Holding, Turkcell, Tüpraş ve Sabancı Holding gibi önemli firmalar, piyasanın lokomotifi olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, 2024’ün ilk yarısında dikkat çeken performans gösteren bu şirketlere odaklanarak, gelecek döneme yönelik pozisyonlarını güçlendirmeye hazırlanıyor.