Borsa İstanbul rekor tazeledi. En çok hangi hisseler kazandırdı

Kaynak: AA
Borsa İstanbul rekor tazeledi. En çok hangi hisseler kazandırdı
Günün ilk yarısında 9.159,94 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,03 puan ve yüzde 1,06 değer kazancıyla 9.142,00 seviyesini ulaştı.

Toplam işlem hacmi ise 67,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 14.00’ de 9.144 seviyesinde bulunuyor.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselirken, 11'i değer kaybetti

Bankacılık endeksi yüzde 0,7, holding endeksi yüzde 0,4 değerlendi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,08 ile ulaştırma sektörü oldu.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselirken, 11'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yoları, Gübre Fabrikaları, Tüpraş, Sasa Polyester Sanayi ile Aselsan olarak sıralandı.

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