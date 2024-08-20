Borsa İstanbul’da bir şirket konkordato ilan etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da bir şirket konkordato ilan etti

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP), konkordato ilan ettiğini duyurdu. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan konkordato davasında, mahkemenin 19 Ağustos 2024 tarihinde 3 ay süreyle geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararı verdiğini belirtti.

MEGAP, KAP’a yaptığı açıklamada, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin şirket hakkındaki konkordato kararına ilişkin detayları paylaştı. Açıklamada, “Şirketimiz ve yönetim kurulu başkanımız Eda Özhan tarafından, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 16 Ağustos 2024 tarihinde açılan dava sonucunda, mahkeme 19 Ağustos 2024 tarihinde 3 ay süreyle geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararı vermiştir” denildi.

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KONKORDATO BAŞVURUSUNUN NEDENLERİ

Şirket, konkordato başvurusunun, mal varlığının korunması ve alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemleri nedeniyle üretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla yapıldığını açıkladı. Bu karar sonrasında, şirketin olağan faaliyetlerine devam ederken, bankalar ve diğer alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmelerin sürdürüleceği belirtildi.

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SERMAYE ARTIRIM SÜRECİ

MEGAP, finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan sermaye artırım sürecinin devam ettiğini ve gerekli evrakların tamamlanmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapılacağını duyurdu. Şirket, sermaye artırımı ile nakit akışının düzenli hale gelmesi, finansman giderlerinin düşürülmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

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KONKORDATO SÜRECİNİN TAKİBİ

Şirket, konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çabanın gösterileceğini vurguladı. Konkordato sürecinde yaşanan gelişmelerin mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaya devam edileceği ifade edildi.

PAY SATIŞI BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ

MEGAP’ın dün KAP’a yaptığı bir diğer bildirimde, şirketin hakim ortağı Eda Özhan’ın 16 Mayıs 2024 tarihinde SPK’ya yaptığı pay satışına ilişkin başvurunun Kurul tarafından olumsuz karşılandığı ve bu durumun şirkete bildirildiği kaydedildi.

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