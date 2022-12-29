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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 artışla 5.347,91 puandan başladı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 10:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,04 artışla 5.347,91 puandan başladı

Borsa güne yatay başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,30 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 5.347,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83'le inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,59'la madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,64 azalışla 5.345,61 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, Çin'in Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayılarıyla negatif seyrettiğini söyledi.

Güçlenen resesyon göstergelerine karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin üzerinde faiz artırımına gidebileceği endişelerinin de piyasaları olumsuz etkilediğini aktaran analistler, Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile ekonomik güven endeksi, ABD'de işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.250 seviyelerinin destek, 5.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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