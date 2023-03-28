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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 artışla 5.003,68 puandan başladı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 10:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,12 artışla 5.003,68 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,88 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 5.003,68 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 azalırken, holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13'le turizm, en çok gerileyen yüzde 1,02'yle sigorta oldu.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,68 değer kaybederek 4.997,80 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.950 ve 4.880 seviyelerinin destek, 5.050 ve 5.200 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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