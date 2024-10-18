Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında geriledi (18 Ekim 2024)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,88 puan azalışla 8.977,45 puana indi. Toplam işlem hacmi 33,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,11 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile sigorta oldu.

Borsa güne yükselişle başladı 18-10-2024

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı sonrası artan risk iştahıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.710 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Avrupa borsaları karışık seyrediyor