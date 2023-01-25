Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,90 puan değer kaybederek 5.296,62'ye indi. Toplam işlem hacmi 45,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,93 ve holding endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,26 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,42 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yurt içinde ayrıca bilanço sezonunun da başlayacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 seviyesinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.