6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,99 değer kaybederek 4.897,98 puana geriledi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:21
Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
+
Aa
-

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 99,65 puan değer kaybederek 4.897,98'e indi. Toplam işlem hacmi 14,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,23 ve holding endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 6,31 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 3,86 ile sigorta oldu.

Borsa İstanbul AŞ, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle pay piyasası alım satım sistemine ilişkin geçici olarak bazı tedbirleri devreye aldı. Tedbirler kapsamında açığa satış işlemleri yasaklanırken, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı alındı.

Analistler, ﻿ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke merkez bankasının "şahin" para politikalarının beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişelerini artırdığını söyledi.

Yurt içinde, deprem sonrası yaşanan gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
1
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
2
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
3
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
4
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
5
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
6
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
7
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.