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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kaybederek 5.310,08 puana geriledi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:15
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,57 puan değer kaybederek 5.310,08'e indi. Toplam işlem hacmi 42,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,14 ile madencilik oldu.

Analistler, merkez bankalarının faiz oranlarını artırmaya devam edeceği endişelerinin, Çin ve ABD ekonomilerindeki ilerleme paralelinde küresel resesyon riskinin azaldığına yönelik iyimserliği törpülediğini belirterek, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,04 ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesine çıktığını anımsatan analistler, Avrupa'da da tahvil faizlerinde yükselişin sürmesinin risk iştahını azalttığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son toplantısına ilişkin özetin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.450 seviyelerinin direnç, 5.250 ve 5.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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