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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,40 değer kaybederek 4.905,92 puana geriledi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 14:02
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,55 puan değer kaybederek 4.905,92'ye indi. Toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,23 ve holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,03 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 2,93 ile taş, toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağını hatırlattı.

Son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu aktaran analistler, bu durumun yatırımcıları "bekle-gör" duruşuna yönlendirdiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de ikinci el konut satışları ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.870 seviyesinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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