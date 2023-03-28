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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kaybederek 4.942,56 puana geriledi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 13:42
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,24 puan değer kaybederek 4.942,56'ya indi. Toplam işlem hacmi 24,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,46 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 3,35 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.880 seviyesinin destek, 5.050 ve 5.200 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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