Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi. 19 Eylül 2024

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,67 puanlık bir artış kaydeden endeks, toplamda 31,1 milyar liralık işlem hacmine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi ise %1,49 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, madencilik sektörü yüzde 2,21 ile en çok kazandıran oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası pozitif bir seyir izlenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları merakla bekleniyor. Fed'in açıklamasında, ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiği, istihdam kazanımlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının düşük kalmayı sürdürdüğü belirtildi.

Borsa güne yükselişle başladı 19-09-2024

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin eylül ayında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Öğleden sonra yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, ABD'de cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışları takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.