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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalışla 4.960,83 puana geriledi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 azalışla 4.960,83 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
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Günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,65 puan değer kaybederek 4.960,83'e indi. Toplam işlem hacmi 44,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,08 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,68 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydederek beklentileri karşıladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Brooking Enstitüsü'nde yapacağı konuşma öncesi küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de büyüme verisinin öne çıkacağını aktaran analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Para piyasalarında Fed'in, aralık ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 68 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.900 ve 4.840 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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