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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalışla 4.963,65 puana geriledi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 13:22
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalışla 4.963,65 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,49 puan değer kaybederek 4.963,65'e indi. Toplam işlem hacmi 44,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,23 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD'de güçlü ekonomik verilerin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırması ve uzun süre devam etmesi beklenen faiz artırımlarının resesyon endişelerini gündemde tutması ile belirsizliklerin arttığını belirtti.

Söz konusu durumun küresel pay piyasalarını baskıladığını aktaran analistler, enflasyon ve resesyon ikileminde kalan yatırımcılar açısından gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının kritik olacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan dün 5.000 puanın üzerinde kapanan BIST 100 endeksi için bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olunmayacağının takip edileceğini belirterek, 4.960 puanın destek, 5.050 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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