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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 azalışla 4.773,75 puana geriledi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 14:54
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,10 azalışla 4.773,75 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 53,29 puan değer kaybederek 4.773,75'e indi. Toplam işlem hacmi 43,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,46 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,34 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek haftaki toplantılarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini ifade etti.

Bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini aktaran analistler, son enflasyon verileriyle birlikte ECB'nin para politikası duruşunda yumuşama oluşabileceği beklentisinin güçlendiğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.770 puanın destek, 4.850 ve 4.900 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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