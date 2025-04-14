Borsa İstanbul’da BIST 100 yüzde 0,45 artışla kapandı (14 Nisan 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da BIST 100 yüzde 0,45 artışla kapandı (14 Nisan 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 artışla 9.423,62 puandan kapattı.

Önceki kapanışa göre 42,67 puan yükselen endeksin toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken , holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı . Sektör endeksleri arasında en çok yükselen, yüzde 5,80 ile finansal kiralama faktoring sektörü , en çok düşen ise yüzde 2,88 ile spor endeksi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’nin ithal ettiği bazı teknoloji ürünlerine yönelik tarifelerle ilgili açıklamalar ve müzakerelerden kaynaklanan artan iyimserlik, risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle yurt içi piyasalarda pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi , yurt dışında ise İngiltere’de işsizlik oranı, Almanya’da ZEW endeksleri, Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ABD’de New York Fed sanayi endeksinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puan direnç, 9.400 ve 9.300 seviyeleri destek noktaları olarak değerlendiriliyor.

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