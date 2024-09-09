Borsa İstanbul'da düşüş sürüyor: BIST 100 endeksi günü kayıpla kapattı

Endeks, bir önceki kapanışa göre 71,60 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 66,2 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel bazda, bankacılık endeksi yüzde 2,22, holding endeksi ise yüzde 0,60 düşüş yaşadı. Günün en çok kazandıran sektörü yüzde 2,17 artışla gıda ve içecek olurken, madencilik sektörü yüzde 2,73 kayıpla en fazla değer yitiren alan olarak öne çıktı.

Küresel piyasalar, ABD'den gelen verilerin durgunluk endişelerini artırmasıyla dalgalı bir seyir izliyor. Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda belirleyici olacağını vurgularken, Fed'in yıl sonuna kadar atacağı adımlarla ilgili belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı gibi veriler takip edilirken, yurt dışında Almanya enflasyon verileri, İngiltere işsizlik oranı ve Çin dış ticaret dengesi gündemde olacak.

Teknik analizde BIST 100 endeksi için 9.600 ve 9.500 seviyeleri destek, 9.900 ve 10.000 seviyeleri ise direnç noktaları olarak görülüyor.