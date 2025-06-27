Borsa İstanbul'da endeks atağa geçti

Borsa İstanbul'da yatırımcılar bugün nefes kesen bir yükselişe tanıklık etti. BIST 100 endeksi, günü 103,84 puan artışla 9.404,89 seviyesinden tamamlarken, günlük değer kazancı yüzde 1,12 olarak gerçekleşti.

Güne 9.310,07 puandan pozitif başlayan endeks, gün içinde 9.235 puana kadar gerilese de güçlü alımlar sayesinde 9.431 puanı test etti. Bu yükselişte özellikle bankacılık ve teknoloji hisselerindeki hareketlilik öne çıktı.

BIST 30 endeksi de günü yüzde 1,48'lik artışla 10.485,43 puandan kapattı. Sektörel bazda mali endeks yüzde 1,32, teknoloji endeksi ise dikkat çekici biçimde yüzde 3,23 değer kazandı. Sanayi endeksi yüzde 0,19 yükselirken, hizmetler endeksinde yüzde 0,56’lık bir artış görüldü.

En çok işlem gören hisseler arasında Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası ve ASELSAN yer aldı. BIST 100 kapsamındaki 55 hisse prim yaparken, 41 hisse geriledi, 4 hisse ise yatay seyretti.

Öte yandan altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti. Uluslararası piyasalarda altının onsu 3.272 dolara gerilerken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,7 düşerek 4 milyon 218 bin liraya indi.

Tahvil piyasasında ise 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bileşik getirisi yüzde 41,97 olarak hesaplandı.

Kur cephesinde ise dolar/TL efektif satış kuru 39,87 liraya yükselirken, TCMB'nin verilerine göre önceki güne göre hafif artış gösterdi. Euro/dolar 1,1710 seviyesindeyken, sterlin 1,3710 dolardan işlem gördü.

Petrol piyasasında ise Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artarak 66,7 dolara çıktı.