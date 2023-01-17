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Borsa’da kritik eşik uyarısı. Düşüş sonrası hızla yükselmişti

Düşüş sonrası aniden yükselişe geçen Borsa İstanbul’da kritik direncin 5330 puan olduğu vurgulanırken bu puan sonrası düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 16:03
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Borsa İstanbul’da kritik eşik uyarısı. Düşüş sonrası hızla yükselmişti

Borsa’da kritik eşik uyarısı. Düşüş sonrası hızla yükselmişti
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Borsa İstanbul kısa süreli düşüşün ardından yükseliş grafiği sergilemeye başladı. Panik satışlarıyla uzaklaşanların yerini düşük fiyattan hisse alanlar aldı. Borsa İstanbul böylece yeniden yükseliş tarafında işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul son 3 işlem gününde yükseliş kaydederken, güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul öğlen saatlerinde primlerini azaltmaya başladı. Döviz kurları için ılımlı yükselişin yaşanabileceği ihtimalini gündeme getiren uzmanlar bunun ekonomik aktivite üzerinde bir etkisi olmayacağını söyledi.

"5330 DİRENCİ BİST İÇİN ÖNEMLİ"
Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya, Borsa İstanbul'un sert aşağı yönlü dalga sonrası tepki hareketi ile yükseldiğine dikkat çekerek, "Ancak bu yükselişin devamı için 21 günlük ağırlıklı ortalamamız 5330 seviyelerinin geçilmesi gerekiyor. Böyle bir durumda mevcut hareketi tepki olarak değil tekrar yükseliş trendi içinde takip edebiliriz. Bu seviye geçilemediği sürece destek seviyelerimiz 5080-5050-4950 gündemde olacaktır" dedi.

"BİST 8 BİN PUANA ULAŞABİLİR"
Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem, Borsa İstanbul’un getiri bazında alternatifsiz kaldığını ve bu tablo bozulmadığı sürece endekste yükselişin devam edeceğini ifade ederek, "2023 yılının ilk haftalarında 5.704 ile tarihi zirveye ulaşan Borsa İstanbul’da gelen kar satışlarının etkisiyle 4.601 seviyesine kadar geri çekildiğini gözlemledik. 4.601 seviyesinden gelen alımların etkisiyle yükselişine devam eden Borsa İstanbul’da 5.000 puan olan psikolojik seviyenin üzerinde kaldığı sürece 5.500 direnç seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4.600 desteğini izliyor olacağız. Orta vadede ise endekste 8.000 puan hedefine ulaşılacağı kanısındayız" diye konuştu.

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Serpil Candan
17.01.2023 16:11
Kılıçdaroğlu sen de bütün kötüleri, kötülükleri başımıza musallat ediyorsun.  
 
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