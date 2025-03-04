Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' soruşturması: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'da manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Borsa İstanbul’daki manipülatif hareketlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.Yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?



Borsa İstanbul'da şubat ayında olağanüstü fiyat hareketlerine ilişkin ihbarlar yapılmıştı.



İhbarlar üzerine Cumhuriyet Başsavılığı harekete geçmiş ve soruşturma başlatmıştı.



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da tüm kurumların işlemlerini inceleme altına aldığını duyurmuştu.



SPK'dan yapılan açıklamada, "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır." denilmişti.

Ani düşüşlerin ardından Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar vermişti.