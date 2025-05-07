Borsa İstanbul’da VİOP yükselişte: Fed kararı nefesleri kesti! (7 Mayıs 2025)

Dün satış baskısı altında kalan haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 düşüşle 10.432,00 puandan kapattı. Ancak akşam seansında toparlanarak 10.453,00 puana ulaştı.

Bugün açılışta, önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,1 artışla 10.441,00 seviyesinden işlem gören kontrat, piyasaların dikkatle izlediği bir noktada bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik olumlu beklentiler hakim. Yatırımcıların odağında ise bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar var.

Analistler, bugün Fitch Ratings’in Türkiye webinarı ve Fed’in faiz kararının piyasalar için kritik olduğunu belirtiyor. Teknik olarak, endeks kontratında 10.500 ve 10.600 direnç, 10.400 ve 10.300 ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı