Borsa İstanbul’da yatay seyir: ABD-Çin görüşmeleri nasıl etkileyecek?

Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da yatay seyir: ABD-Çin görüşmeleri nasıl etkileyecek?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay bir seyir izledi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,06 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.275,15 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 41,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,97 ile "taş toprak", en fazla kaybettiren ise yüzde 2,02 ile "ticaret" oldu.

Küresel piyasalar bugün başlayacak ve hafta sonu devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmelerine odaklandı. Toplantıya yönelik haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puanın destek, 9.350 ve 9.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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