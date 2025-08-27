Borsa İstanbul’dan DAGI ve NETAS hisselerine tedbir kararı

Borsa İstanbul, yatırımcıları korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla iki hisse senedine yönelik tedbir kararı aldı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde, DAGI.E ve NETAS.E paylarının 27 Ağustos 2025 tarihinden itibaren devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında işlem göreceği duyuruldu.

AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEMLER YASAKLANDI

Söz konusu tedbirle birlikte DAGI ve NETAS hisseleri, 27 Ağustos 2025 seans başından 26 Eylül 2025 seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu olamayacak. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan karar, piyasa oynaklığına karşı yatırımcıların korunmasını hedefliyor.

PİYASA VE YATIRIMCI ETKİSİ

Uzmanlar, bu tür önlemlerin özellikle yüksek volatilite dönemlerinde piyasada ani dalgalanmaların önüne geçmek için alındığını belirtiyor. Yatırımcılar, tedbir süresince hisselerde işlem yaparken bu kısıtlamaları dikkate almak zorunda.