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Borsa İstanbul’dan kaçan kaçana. Yüz binden fazla yatırımcı çekildi

Borsa İstanbul’dan son 3 haftada 128 binden fazla yatırımcı çekildi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 11:50
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Borsa İstanbul’dan kaçan kaçana. Yüz binden fazla yatırımcı çekildi

Borsa İstanbul’dan kaçan kaçana. Yüz binden fazla yatırımcı çekildi
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Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 24 Şubat tarihi itibarıyla borsadaki yatırımcı sayısı 3 milyon 870 bin 740'a geriledi. Son verinin yayımlandığı 3 Şubat haftasındaki yatırımcı sayısı 3 milyon 999 bin 226 kişi olmuştu.

Verilere göre son 3 haftada 128 binden fazla yatırımcı Borsa İstanbul'dan çıktı.

Borsa İstanbul'un 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açık tutulması uzun süre tartışıldı. İlk gün kapatılmayan ve depremin ardından ilk 3 günde yüzde 16 düşen borsanın, 8 Şubat'ta 5 iş günü boyunca kapatılacağı açıklanmıştı.

Borsa, 15 Şubat'ta birçok yeni kararla birlikte açıldı. Borsa, 15 Şubat sonrası dönemde yukarı yönlü bir ivmeyle yeniden 5000 puan seviyesinin üzerine çıktı.

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