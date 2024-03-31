Borsa seçim sonrası para basacak. Uzmanların toplayın dediği 10 hisse

Piyasa uzmanları ise seçim sonrası Borsa İstanbul’da getiri potansiyeli en çok olan 10 hisse paylaştı.

2023’te özellikle halka arzların etkisiyle borsaya talep arttı. Bu durumda borsada görülmemiş zirveleri gündeme getirdi. BİST 100’de 9.450’lere o kadar yükseliş potansiyeli yakalandı.

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü yüzde 0,69 artışla 9.142,40 seviyesinden günü tamamladı. BIST 100 endeksi bu hafta ise en düşük 8.749,00 ve en yüksek 9.336,02 seviyesini gördü.

Haftanın son işlem gününde teknoloji endeksi yüzde 3,17, hizmetler endeksi yüzde 1,36, sanayi endeksi yüzde 1,25, mali endeks yüzde 0,16 artış gösterdi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si değerlenirken, 25 hisse değer kaybetti.

SEÇİM SONRASI PARA BASACAK 10 HİSSE

Borsa İstanbul 25-29 Mart haftasında dalgalı bir seyir sergilerken haftayı pozitif bölgede tamamladı. Uzmanlar yerel seçim öncesi borsada yaşanan dalgalı seyre ilişkin yatırımcıları panik yapmaması konusunda uyarıda bulunurken, seçim sonrası borsadaki yükselişin devam edeceğini vurguladı.

Borsanın gelecek aylarda yükseliş potansiyeline devam edeceğini ve yıl sonu BIST 100 endeksinin 15 bin puan seviyelerini görebileceğini belirtti. Uzmanlar ayrıca getiri potansiyeli en çok olan 10 hisseyi de açıkladı.

İşte potansiyeli yüksek olan o liste…

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