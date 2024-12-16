Borsacı Nihat Özçelik tutuklandı

Bir dizi borsa manipülasyonunda adı geçen Nihat Özçelik, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Özçelik ile beraber gözaltına alınan kişiler arasında polislerin de olduğu öğrenildi. Özçelik ve beraberindeki 10 kişi bu sabah, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlaması ile gözaltına alınmıştı.

BU KEZ TUTUKLANDI!

Bir kaç ay önce gözaltına alınan Nihat Özcelik sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Fakat dün bir kez daha gözaltına alınan Özçelik bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli kişilerden 2’si, savcılık sorgusu sonrası adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Aralarında Nihat Özçelik’in de olduğu 8 kişi nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlik sorgusu sona erdi. Nihat Özçelik, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı. Özçelik ile birlikte tutuklanan kişiler arasında polislerin de olduğu öğrenildi.

POLİSLERLE BERABER YARGILANIYOR

Öte yandan, Nihat Özçelik’in yargılandığı bir başka dosyada da bir dizi polis memuru bulunuyor. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Özçelik’in yanı sıra polis memurları Ahmet Korkmaz, Muhammet Çok ile 2020 yılındaki bataklık operasyonunda tutuklanan eski polis memuru İbrahim Halil Akgül de sanık olarak yargılanıyor.

HABERLERE ERİŞİM KARARI

Nihat Özçelik kendi ile ilgili tüm haberlere Türkiye’nin değişik mahkemelerinden erişim kararı aldırmasıyla da tanınıyordu. Öyle ki, haberler çıktıktan kısa süre sonra erişim kararı geliyordu.