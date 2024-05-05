Borsacıları zengin eden hisseler belli oldu

Son zamanlarda borsa rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Tarihi rekor seviyeleri gören borsa, 10 bin seviyesinin üzerinde hareketleniyor.

Endeks en düşük 9.942,14 ve en yüksek 10.286,57 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına oranla yüzde 3,64 değerlenerek haftayı 10.276,88 seviyesinden tamamladı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ İSE BELLİ OLDU

BIST-100 endeksinin yüzde 3,64 yükseliş yaşayarak 10.276,88 puandan kapandığı bu haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 14,18 artış ile Sasa, yüzde 14,03 ile Vestel Elektronik ve yüzde 11,43 ile Kontrolmatik olarak sıralandı.

Bu hafta en çok kazandıran hisseler listesinde ilk 10 sıralanacak olursa, Kayseri Şeker, Mavi Giyim, Albaraka Türk, Kardemir D, Smart Güneş Enerjisi, Tekfen Holding ve Qua Granit olarak açıklandı.

Bu hafta kayıpla veren ilk lisetesinde ise şunlar ver aldı; Doğuş Otomotiv, Reeder, Mia Teknoloji, Agrotech Teknoloji, Enka İnşaat, Zorlu Enerji, Tofaş, Batı Çimento, YKB ve Ahlatçı Gaz oldu.

BIST-500 endeksinin yüzde 3,15 yükseldiği haftada; Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin tamamı dikkate alındığında ise haftanın en çok kazandıran ilk 10 hissesi arasında:

MMC Sanayi ve Ticaret, Osmanlı Menkul, Mega Polietilen, Yeşil GYO, QNB Finansbank, Uzertaş Boya, Euro Kapıtal Yatırım Ortaklığı, Pegamon Dış Ticaret, Yeşil Yapı ve Escort Teknoloji olarak sıralandı.

Yatırımcısına en çok kaybettirenler listesinin ilk 10'unda ise şu hissler yer aldı: Birlik Varlık Yönetim, Beşiktaş, Akenerji, Creditwest Faktoring, Edip Gayrimenkul, Rönesans Gayrikmenkul, Birleşim Mühendislik, Kuştur, Trend GMYO, Odine Teknoloji olarak sıralandı.