Borsacıların cebini para dolduran hisseler belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Borsacıların cebini para dolduran hisseler belli oldu
Borsa İstanbul’da dün BIST100 endeksi, günü %0.37 düşüşle ve 10,045.74 puan ile kapattı. Gün içinde en düşük 10,036.81, en yüksek 10,132.88 puan seviyelerini gördü. İşte en çok para kazandıran hisseler…

Endeksin dolar bazında değeri ise 310.37 dolar olarak belirlendi.

Sektörel ve ulusal endekslerden 38’i günü yükselişle, 27’si ise düşüşle tamamladı.

En çok değer kazanan endeks BIST TEKİRDAĞ endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks BIST SPOR endeksi oldu.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31’i değer kazanırken, 68’i değer kaybetti ve toplam işlem hacmi 109 Milyar TL (yaklaşık 3,37 Milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler şöyleydi:

  • MMCAS
  • EMNIS
  • BALAT
  • OSMEN
  • QNBFB
  • YONGA
  • ATSYH
  • ISATR
  • BOSSA
  • PKART

En çok para kaybettiren hisseler ise şunlar:

  • BJKAS
  • BRKYV
  • ISBTR
  • BRLSM
  • CRDFA
  • DERIM
  • VKING
  • RUBNS
  • ERSU
  • BANVT

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