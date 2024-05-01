Kapalıçarşı’da yıllar sonra bir ilk yaşandı

Türk Lirası’nın değer kazanmasını teşvik eden Merkez Bankası politikalarının etkisiyle, döviz kurları bir miktarda olsa düşüşe geçti.

Serbest piyasada doların 31 lira 90 kuruşa kadar gerilemesi son 12 günde döviz satışlarını hareketlendirdi.

Döviz miktarındaki bu artış, Kapalıçarşı’daki kurun düşmesinde belirleyici bir faktör olarak görüldü.

Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin duyurulduğu gün yaşanan döviz düşüşü sonrasında, yatırımcıların daha temkinli hareket ettiği belirtiliyor.



"MEVDUATA YÖNELME VAR"

Yeni Şafak'ın haberine göre uzmanlar, bankalardaki döviz alım-satım makasının geniş olması nedeniyle soğuyan piyasada, yatırımcıların mevduata yönelme eğiliminde olduğunu ifade ediyor.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 3 milyar 900 milyon dolarlık bir azalma yaşanırken, yabancı yatırımcıların döviz takaslı (SWAP) TL pozisyonları 5 milyar dolar artış gösterdi. Bankalardaki döviz pozisyonlarının azalması, Merkez Bankası ile yapılan takas (SWAP) işlemlerinde 13 milyar 400 milyon dolarlık bir düşüşe yol açtı. Elde edilen veriler, hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşiklerin mevduat tercihlerinin giderek Türk Lirası’na kaydığına işaret ediyor.