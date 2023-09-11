Borsa'da sürpriz gelişme: Bugün hangi hisseler yükseldi ?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,25 puan artışla ve yüzde 0,72 değer kazanarak 8.385,55 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,39 ile maden, tek kaybettiren ise yüzde 0,04 ile turizm oldu.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybıyla günü 8.325,30 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.398,44 puana taşıdı.

patronlardunyasi.com'dan alınan habere göre, Analistler küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli bir seyirle başlandığını ifade ederek, bu hafta, başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret etti.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, görünümün "durağan"a revize edilmesinin, kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı.

DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BUGÜN HANGİ HİSSELER YÜKSELDİ HANGİ HİSSELER DEĞER KAYBETTİ?

Bugün BİST 100 endeksinde Reysas GMYO, BOSSA, INVEO Yatırım, BIZIM, GLBMD, KZGYO, EBEBEK, LINK, SONME,DENGE,USAK gibi şirketler yüzde 10’a yakın değer kazanırken, OFSYM, TATEN, ULAS, BYDNR hisseleri ise en çok değer kaybedenler listesinde yer aldı.

YATIRIMCI SAYISI 7 MİLYONA DAYANDI

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 10 Eylül itibariyle 6.98 milyon kişiye çıktı. 31 Ağustos itibariyle yatırımcı sayısı 6.26 milyon kişi seviyesinde bulunuyordu.

Yaklaşık 3.9 milyon yatırımcıyla talep rekoru kıran ebebek halka arzının da gerçekleştirildiği bu dönemde 720 bin yeni yatırımcı borsaya giriş yaptı. MKK verilerine göre, mayıs sonunda 4.6 milyon kişi olan yatırımcı sayısı haziranda 4.48 milyon kişiye gerilerken haziran sonu itibariyle hızlı bir yükselişe geçti.

Üst üste halka arzların da yapıldığı son üç ayda yatırımcı sayısı da 7 milyon sınırına dayandı.

Temmuz sonunda 5.10 milyon kişi, ağustos sonunda 6.26 milyon kişi olan pay piyasalarındaki yatırımcı sayısı 10 Eylül itibariyle 6.98 milyon kişi olarak belirlendi.