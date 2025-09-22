Borsalar haftaya yükselişle merhaba dedi: Teknolojide yükseliş, sağlıkta düşüş

Haftanın ilk işlem gününde ABD borsalarında pozitif seyir hakimdi. S&P 500 endeksi yüzde 0,4, Nasdaq yüzde 0,5 yükselirken Dow Jones Sanayi Endeksi 66 puan artışla günü tamamladı. Böylece üç büyük endeks de tarihi zirvelerini tazeledi.

Nvidia hisseleri, şirketin OpenAI’ye yönelik 100 milyar dolara varabilecek yatırım planını duyurmasının ardından yüzde 4 değer kazandı. Bu yükseliş özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksini yukarı taşıdı. Oracle da yönetim kadrosunda yapılan değişiklikler ve yapay zekâya dönük beklentiler sayesinde yüzde 6,3 artış kaydetti.

APPLE VE TESLA’DAN GÜÇLÜ PERFORMANS

Apple hisseleri, iPhone 17’ye yönelik yoğun talebin etkisiyle yüzde 4,3 yükselerek endekslere güçlü katkı sağladı. Tesla ise yeni ürün lansmanları ve otonom sürüş teknolojisindeki ilerlemelere yönelik beklentilerle yüzde 1,9 artış kaydederek 2025’in en yüksek seviyelerine ulaştı.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SERT DÜŞÜŞ

Borsa genelindeki olumlu havaya rağmen Kenvue hisseleri yüzde 7,5 değer kaybetti. Başkan Donald Trump’ın, hamilelik döneminde kullanılan Tylenol ile otizm arasında bağlantı olabileceğini öne sürmesi şirketi olumsuz etkilerken Kenvue ve tıp uzmanları ise iddiaları kesin bir dille reddetti.

FED’İN MESAJLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Yatırımcılar, geçen hafta alınan 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından Federal Rezerv’in açıklamalarına odaklanmış durumda. FED yetkilileri, enflasyonla mücadeleyi faiz indirimlerinden daha öncelikli gördüklerini vurgulamayı sürdürüyor.