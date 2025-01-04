Borsanın gıda devi fabrikasını satıyor. Fiyatı belli oldu

Gıda devi Ulusoy Un, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yer alan fabrika binasını ve arsasını 317,5 milyon TL karşılığında satmak için satış vaadi sözleşmesi imzaladı. Şirket, söz konusu taşınmazın alıcıya devriyle ilgili işlemleri başlatırken, mevcut fabrikada üretim faaliyetlerinin sona erdiğini ve yeni tesise taşınma sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Ulusoy Un, 10 yılı aşkın süredir Borsa İstanbul’da işlem gören, Türkiye’nin önde gelen un üreticilerinden biri. Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusunda, Tekeköy’deki fabrikanın satışıyla ilgili olarak alıcı ile anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, satış bedelinin bir kısmı peşin ödenecek, geri kalan kısmı ise vadeli olarak ödenecek. Bu satış süreci, şirketin yatırımcılarının çıkarlarını korumak amacıyla KAP üzerinden duyuruldu.

Ulusoy Un’un, Tekeköy’deki fabrikasını satma kararı, daha modern bir üretim alanına taşınmayı amaçlayan uzun vadeli bir stratejinin parçası. Şirket, Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 50. Yıl fabrikasında üretime devam ediyor. Yeni tesis, modern üretim teknolojisiyle günlük 2.088 ton kapasiteye sahip. Bu kapasite artışı, şirketin sektördeki rekabet gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.

Ulusoy Un, mevcut fabrikasındaki üretim faaliyetlerini sona erdirerek, üretim kapasitesini artırdığı yeni tesisinde faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor. Şirket, gelecekte daha büyük ölçekli üretim ve daha verimli süreçlerle sektördeki liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Fabrika satışının ardından, üretim ve dağıtım süreçlerinde herhangi bir aksaklık yaşanması beklenmiyor.

Fabrika satışının, Ulusoy Un’un büyüme stratejilerinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Şirketin, varlıklarını daha verimli alanlarda kullanma amacıyla bu tür taşınmaz satışlarına devam edebileceği de gündemde. Bu satışın, şirketin mali durumuna olumlu bir etki yapması bekleniyor.

Yeni tesisin Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunması, bölgedeki gıda üretim kapasitesinin artırılmasına önemli katkı sağlıyor. Samsun, stratejik konumu ve gelişmiş altyapısı ile Türkiye’nin önemli gıda üretim merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Ulusoy Un, bu yeni tesisiyle yalnızca kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki istihdamı da destekleyecek.

Ulusoy Un, satış süreciyle ilgili olarak yatırımcılarını düzenli bir şekilde bilgilendirmeye devam ediyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan duyurular, şirketin şeffaflık ilkesini ne denli önemsediğini gösteriyor. Şirket, hem mevcut üretim tesisinin satışı hem de yeni üretim alanlarına yaptığı yatırımlar hakkında detaylı bilgi vermeye devam ediyor.