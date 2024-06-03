Borsaya bir halka arz daha geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Borsaya bir halka arz daha geliyor

Çevrimiçi moda perakendecisi Shein, bu hafta Londra'da ilk halka arz için kolları sıvadı.

Çin'in en hızlı büyüyen markası olan ve hızlı moda sektöründe online hizmet veren Shein ile ilgili önemli bir gelişmeye imza atıldı.

Planın gizli olması sebebiyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, zamanlamanın değişebileceğini ve bir anlaşmaya varılacağından emin olunmadığını belirtti.

Eğer listeleme tahmin edildiği gibi sürerse, yaklaşık 50 milyar £ (64 milyar $) değerlemeyle, Birleşik Krallık halka arz piyasasındaki kıyamet günü konuşmalarını bir süreliğine susturmaya yetecek kadar büyük olacak.

Şehrin Avrupa'daki halka arz payı son yılların en düşük seviyesine gerilerken ve ülke değerleme açısından Avrupa'nın en büyük hisse senedi piyasası unvanını kaybederken, Shein hakkındaki iyi haberler Londra Menkul Kıymetler Borsası için büyük bir destek olacak.

Şehrin Avrupa'daki halka arz payı son senelerin en düşük seviyesine inerken ve ülke değerlemesinde Avrupa'nın en büyük hisse senedi piyasası unvanını kaybederken, Shein hakkındaki iyi haberler Londra Menkul Kıymetler Borsası için büyük bir destek sağlamış olacak.

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