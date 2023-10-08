Boru döşemek için 50 yıllık yüzlerce Çam ağacını kestiler

Elazığ’da DSİ tarafından yaptırılan şehir içme suyu isale hattının çalışması için Fırat Üniversitene ait ormanlık alanda 30 ve 50 yıllık yüzlerce çam ağacı kesildi.

Boru döşemek için 50 yıllık yüzlerce Çam ağacını kestiler

Elazığ Belediyesi tarafından şehre içme su sağlanması için DSİ tarafından yaptırılan isale hattı çalışmalarında, Elazığ kent merkezinde bulunan, Fırat Üniversitesi'ne ait ormanlık alanda yüzlerce ağacın kesildiği görüldü.

Çalışmanın DSİ tarafından özel bir firmaya yaptırıldığı kaydedildi.

KIYIM YAPIYORLAR

Birgün gazetesinden alınan habere göre, Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca, gazetelerine gelen bir şikayet sonucunda ağaçların kesildiğini öğrendiklerini belirterek, “Adliye binasından, İpekyolu tesislerine kadar yeni bir yol açılmış. Açılan yolun kenarlarında 30-50 yıllık ağaçlara kıyılmış. Ciddi bir ağaç kıyımı var” dedi.

OKSİJEN DEPOSU

Başta Vali olmak üzere, kentin önde gelen tüm isimlerinin ağaç katliamının yapıldığı bölgeyi görmesi gerektiğini diler getiren Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kıyılan ağaçların olduğu bölgede DSİ’nin kendi kurumsal rengiyle yapmış olduğu bazı çalışmalardan da anladık ki şehir içme suyu isale hattını buradan geçirmişler. Ama bu hat buradan geçerken bu kadar ağaçların katledilmesine gerek yoktu.

Devletin en köklü resmi kurumlarından olan ve görevi de ağaçları ve tarımı sulamakla sorumlu olan bir kurumun bir formül bulmayıp böylesine büyük ve yaşlı ağaçları katletmesi hakikaten içimizi acıttı.

Kaldı ki burası gördüğünüz gibi ormanlık alan, mesire alanının üst tarafı, hep çam ağaçlarıyla kaplı bir alan, buradan şehir merkezine ve şehrin tamamına tabiri caizse oksijen pompalanıyor.

Bu oksijeni kesmek ve ağaçları katletmek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. İlgililerin ve de özellikle yargının bu konuyu ele alıp sorumlu kişilerden bunun hesabını sormalarını bekliyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere ağaçlandırmadan sorumlu Şube Müdürünün bu konuya bir açıklık getirip, kamuoyunu ağaçlar konusunda bilgilendirmesini istiyoruz.”

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