Borussia Dortmund iki yüzlü oynuyor

Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi.

Kale arkası tribünleri ile meşhur olan Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip şaşırtıcı şekilde iyi başladı.

Bu sezon Almanya’da bir türlü istediği performansı yakalayamayan Borussia Dortmund belki de bu sebeple Şampiyonlar Ligi’ne sıkı sıkı bağlanmış durumda olmalı.

Daha 2 gün önce Fransa’da şampiyonluğa ulaşan PSG’ye kısmen topun kontrolünü veren Dortmund kurduğu ön alan baskısı ile aslında bunun kasıtlı bir tercih olduğunu gösterdi.

Rakip orta sahada kaptıkları toplarla kanatlardan hızlı hücumlar yakalamak isteyen Borussia Dortmund bu yöntem ile pek çok fırsat yakaladı.

Ancak bitiricilik anlamında akıllara durgunluk veren hatalardan dolayı uzun süre sessiz geçen maçta ev sahibi ekip istediğini 36. Dakikada elde etti.

Sol kanattan gelişen atakta Schlotterbeck’in havadan ara pasıyla ceza sahasına giren Fülkrüg maçta perdeyi açtı.

İlk yarı boyunca topun kontrolünü elinde tutan PSG ise kendi yarı sahasından çıkıp rakip kaleye gitmekte zorlanınca şut çekmekte biraz zorlandı.

45 dakikada sadece 3 şut çekebilen PSG hiçbirinde çerçeveyi tutturamadı ve takımlar soyunma odasına Dortmund’un üstünlüğü ile gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise kendine gelen PSG çok daha istekli ve hırslı oynamaya başladı.

Özellikle sağ kanattaki Barcola’nın oyundan çıkıp Muani’nin oyuna girmesi sonrası ön tarafa topu daha fazla götürebilmeyi başardı.

Art arda gelişen ataklarla sık sık kaleyi yoklayan PSG öyle pozisyonlar kaçırdı ki görenler şaştı kaldı.

Rakibinin atakları sonrası oyuna müdahale etme ihtiyacı duyan Edin Terzic oyunu orta sahada tutmayı başrabilecek 3 değişiklik yapınca oyuna biraz daha denge geldi.

Ancak PSG’yi kıskanan ve yüzde 100’lük pozisyonları kaçıran Dortmund golü yemesede farkı açmayı başaramadı ve maç 1-0 sona erdi.

Bundesliga’da bu sezon 5.lik ile yetinmek zorunda kalan Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi’ndeki oyunu Almanya’da gösterebilse şampiyonluk içten bile değildi.

Alman ekibi adeta ligde ayrı Şampiyonlar Ligi’nde ayrı bir oyun ortaya koyuyor.