Boş arazide anne köpek ve 2 yavrusu tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Serik’e bağlı Çandır Mahallesi’ndeki öğrenci yurdunun yakınlarında bulunan boş arazide, dün akşam saatlerinde 2’si yavru 3 köpek, öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen hayvanseverler anne ve 2 yavrusunun av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Dişi köpeğin hayattaki 2 yavrusundan biri ise sağ olarak bulurken, havan gönüllüleri kayıp yavruyu aramaya koyuldu. Yapılan şikayet üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Serik Patili Dünya Derneği Başkanı Ayşegül Yılmaz, olayın vahşet olduğunu vurgulayarak, bunu yapanların bir an evvel bulunmasını istediklerini söyledi. Yılmaz, “Duyarlı vatandaşlarımız beni aradı ve boş arazide 3 köpeğin vurularak öldüğünü söylemesi üzerine olay yerine gittik. Orada bir Golden melezi cinsi anne köpek ve 2 yavrusunun vahşi bir şekilde öldürüldüğünü gördük. Anne köpeğin başka yavruları da olabilir diye çevrede arama yaptık ve çalılıklar arasında 1 yavru köpeği bularak korumaya aldık. Olayın takipçisi olacağız” dedi.