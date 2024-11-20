Boş arazide anne köpek ve 2 yavrusu tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Kaynak: DHA
Boş arazide anne köpek ve 2 yavrusu tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Antalya Serik'te anne köpek ve 2 yavrusu, boş arazide tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Sağ kalan 1 yavru ise korumaya alındı.

Serik’e bağlı Çandır Mahallesi’ndeki öğrenci yurdunun yakınlarında bulunan boş arazide, dün akşam saatlerinde 2’si yavru 3 köpek, öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen hayvanseverler anne ve 2 yavrusunun av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

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Dişi köpeğin hayattaki 2 yavrusundan biri ise sağ olarak bulurken, havan gönüllüleri kayıp yavruyu aramaya koyuldu. Yapılan şikayet üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Serik Patili Dünya Derneği Başkanı Ayşegül Yılmaz, olayın vahşet olduğunu vurgulayarak, bunu yapanların bir an evvel bulunmasını istediklerini söyledi. Yılmaz, “Duyarlı vatandaşlarımız beni aradı ve boş arazide 3 köpeğin vurularak öldüğünü söylemesi üzerine olay yerine gittik. Orada bir Golden melezi cinsi anne köpek ve 2 yavrusunun vahşi bir şekilde öldürüldüğünü gördük. Anne köpeğin başka yavruları da olabilir diye çevrede arama yaptık ve çalılıklar arasında 1 yavru köpeği bularak korumaya aldık. Olayın takipçisi olacağız” dedi.

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