Boş kalan Bakanlık koltuğuna Murat Kurum geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Boş kalan Bakanlık koltuğuna Murat Kurum geldi

Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden sağlık problemleri nedeniyle ayrıldığını sosyal medya üzerinden açıkladı. Gazeteci İsmail Saymaz ise, Özhaseki'nin yerine eski bakanlardan Murat Kurum'un atanacağını öne sürmüştü. Yayımlanan Resmi Gazete'de Kurum, Bakanlık koltuğuna geri geldi.

Kabine değişikliği süreci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifası ile başladı. Resmi Gazete'de ise Kabine değişikliği yayımlandı. Özhaseki'nin istifası yayımlanan kararda eski Bakan Murat Kurum geldiği açıklandı.

Özhaseki, kişisel sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden çekildiğini ifade etti. Bu gelişme, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da görevden alınacağı yönündeki beklentilerin ortasında gerçekleşti. Gazeteci İsmail Saymaz ise, Özhaseki'nin yerine eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un atanacağını öne sürmüştü.

MURAT KURUM KABİNE'YE GERİ DÖNDÜ

Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara kulislerinden edindiği bilgilere göre, Mehmet Özhaseki'nin sağlık durumunun aslında iyi olduğunu ve 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan başarısızlıklar nedeniyle görevden alındığı iddia etti. Resmi Gazete'ye göre, kabinede Özhaseki'nin yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozisyonuna Murat Kurum'un atanma kararı yayımlandı.

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