Boş yere kornaya basanlara ceza

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Farklı yerlerde çalışma yapan sivil trafik polisleri, boş yere korna çaldığını belirlediği toplu taşıma araçlarının plakalarını ekip arkadaşlarına bildirdi.

Ekiplerin kurduğu kontrol noktalarında durdurulan 46 şoföre toplam 31 bin 740 lira para cezası kesildi.

Şoförlerden birisi yaptığı açıklamada, aracını durağa park eden bir sürücüyü uyarmak için kornaya bastığı için ceza yediğini savundu.

Bununla beraber ekipler, trafik akışını engelleyecek şekilde park edilen araçları da çekici yardımı ile kaldırdı.