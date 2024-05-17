Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp intihar etti

Kale Mahallesi, Mürsel 3. Sokak’ta meydana gelen olayda, Hasan Orhan isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Nazegül Orhan ile görüşmek için yaşadığı eve giderken sokakta rast geldi. Orhan çifti, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Hasan Orhan, eşi Nazegül ve yanındaki baldızı Meryem Karakoç’u silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla kendini vurdu.

EŞİNİ VE BALDIZINI ÖLDÜREREK İNTİHAR ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hasan Orhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Orhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden eşi ve baldızı da olay yeri incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.